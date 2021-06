“Un pomeriggio a casa Marchini”: apre la casa del pittore

Si intitola “Un pomeriggio a casa Marchini” l'incontro culturale, a cura di Davide Boschini , in programma per il prossimo sabato 12 giugno pomeriggio, nella casa forlivese che fu del pittore Giovanni Marchini (1877-1946).

L’evento prevede una presentazione iniziale di carattere storico-artistico sul movimento dei Macchiaioli e dei suoi successivi sviluppi nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento e sarà l’occasione per dare lettura ai partecipanti di un racconto inedito, intitolato “Anima di Romagna”, della scrittrice Simona Palo.

Al termine, gli invitati potranno seguire una visita guidata alle opere dell’artista, rimaste in eredità alla Famiglia, accompagnati dalla Prof.ssa Rachel Giroux.

Giovanni Marchini, allievo tra gli altri del Livornese Giovanni Fattori, fondò il Cenacolo Artistico Forlivese nel 1920, radunando attorno a sé molti giovani artisti e liberi pensatori che amavano discutere d’arte, di letteratura e musica. Il Cenacolo, che ebbe sede nell’ex barriera di Porta Cotogni, aveva come motto 'Sub luce tua carpimus iter': sotto la tua luce (dell’arte) troviamo la strada. La presentazione, omaggio anche all’uomo Marchini che contribuì a creare un periodo di fermento nella città di Forlì, ha registrato velocemente il tutto esaurito delle prenotazioni.