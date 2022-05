Palazzo Fantini apre le porte a visite e musica con un ciclo di concerti

Domenica 22 maggio, alle ore 16:30, in occasione della XII° Giornata nazionale dell’Associazione Dimore storiche italiane, si terrà il primo concerto della stagione estiva di Palazzo Fantini a cura della Scuola di Musica “G. Sarti” di Faenza. Una giornata speciale dedicata al più grande museo diffuso del nostro Bel Paese. Domenica infatti, apriranno in tutta Italia oltre 400 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende ancora oggi il nostro Paese unico ed identificabile in tutto il mondo.

Il programma della giornata a Palazzo Fantini prevede oltre al concerto, alcune visite guidate al giardino e alle corti del palazzo. Il concerto di domenica sarà il primo di tre appuntamenti sempre a cura della Scuola di Musica “G. Sarti” di Faenza che si terranno domenica 29 maggio (ore 18:00) e domenica 5 giugno (ore 18:00).

Il primo appuntamento della rassegna, sarà il concerto "Festevoli armonie e soavi" a cura dell’Ensemble d’Archi “G. Sarti”, una compagine di allievi ed ex allievi di strumenti ad arco e clavicembalo, diretta dal Prof. Paolo Zinzani.

Informazioni:

In occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane di domenica 22 maggio le visite e il concerto saranno ad ingresso gratuito. Durante la mattina sono previste due visite guidate, la prima alle ore 10:00 e la seconda alle ore 11:00. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata alle ore 15:00. Alle ore 16:30 il concerto.

Per partecipare alle visite e al concerto sarà necessario prenotarsi a questo link: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/316241/?tab=emilia-romagna&prov=forli-cesena&lan=it. Per informazioni + 39 347 97 34 350