Al Parco di via Dragoni incontri e approfondimenti culturali con autori e scrittori

Dal 22 agosto ogni martedì e giovedì, fino al 14 settembre, otto occasioni di incontro per conoscere autori e personaggi, per sviluppare temi e approfondire concetti. Con Eleonora Mazzoni si farà luce su un Alessandro Manzoni ribelle e trasgressivo, ironico e focoso, il contesto surreale del romanzo di Giancarlo Biserna sarà lo sfondo per affrontare il tema della pace in Ucraina, attraverso due grandi scrittori russi ed un parroco di Forlì, il concetto di conflitto, quello più individuale, verrà ripreso da Mauro Julini che si concentrerà sulle pratiche della sua mediazione come sviluppo di senso civico, il regista Mario Zanot con il suo film su Tiziano Terzani "Il Viaggio della vita" presenterà un percorso di vita iniziato come giornalista di guerra e culminato come profeta di pace, il dialetto romagnolo come lingua poetica sarà il perno delle riflessioni di Giuseppe Bellosi con le poesie di Giovanni Nadiani e sarà ripreso da Miro Gori e Davide Bagnaresi attraverso il mondo immaginario di Federico Fellini che lo ha reso linguaggio universale, l'astrofisico Tiziano Cantalupi ed il filosofo Filippo Onoranti si metteranno a confronto sulla genesi dell'universo, è l'unico esistente? e se è sorto dal nulla esclude un creatore?, si interrogherà anche Roberto Cafarotti, il mondo social si fonda sui post, può la storia dell'Arte essere contenuta e divulgata attraverso questi e sui social media?



PROGRAMMA

Martedì 22/08 Eleonora Mazzoni "Il cuore è un guazzabuglio" Einaudi editore - Vita capolavoro di Alessandro Manzoni - Dialoga con l'autrice Gianni Giancarlo Giunchi



Giovedì 24/08 Giancarlo Biserna "Alla trattoria di Via Lunga con Tolstoj, Dostoevskij e don Arturo" Grafikamente Editore- Come far tornare al più presto la pace in Ucraina?

Dialoga con l'autore Gigi Mattarelli - Letture a cura di Gabriella Carbonari e Meris Pedrizzi



Martedì 29/08 Mauro Julini "La mediazione tra pari" - Conflitto e legalità, educazione civica – Introduce Giancarlo Giunchi



Giovedì 31/08 Mario Zanot Proiezione del film "Tiziano Terzani: Il viaggio della vita - Film" - Un percorso fuori e dentro sè - Letture a cura di Laura Giunchi – Dialoga con l’autore la giornalista Maria Teresa Indellicati



Martedì 05/09 Giuseppe Bellosi "Giovanni Nadiani INCION Poesie" - Poesia italiana scritta in dialetto - Dialoga con l'autore Gabriele Zelli – Recital di Giuseppe Bellosi –



Giovedì 07/09 Tiziano Cantalupi e Filippo Onoranti "Dal gatto di Schrodringer alla nascita dell'universo" - Da dove viene ciò che ci circonda? Dialogo tra scienza e filosofia – Introduce Giancarlo Giunchi



Martedì 12/09 Gianfranco Miro Gori e Davide Bagnaresi "Amarcord dalla A alla Z" - Con Federico Fellini il romagnolo diventa linguaggio universale – Dialoga con gli autori Gabriele Zelli



Giovedì 14/09 Roberto Cafarotti "La storia dell'Arte in 60 post" - Viaggio nell'Arte al tempo dei social – Dialoga con l’autore Giancarlo Giunchi





Gli incontri si tengono alle ore 20.30 e sono a partecipazione libera