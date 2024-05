Appuntamento con i suoni e i colori della biodiversità nei meandri del fiume Ronco

Mercoledì 22 maggio, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, il centro visite Spinadello organizza una passeggiata per fare conoscere il significato e il valore della diversità in natura: una varietà incredibile di organismi, piante, animali ed ecosistemi tutti legati l’uno all’altro, tutti indispensabili. La storia geologica, biogeografia e culturale dell’Italia, nonché la posizione centrale nel Bacino del Mediterraneo (uno dei 33 hotspot di biodiversità a livello mondiale) hanno determinato le condizioni per lo sviluppo di un patrimonio di specie tra i più significativi a livello europeo sia per il numero totale, sia per l’alto tasso di endemismo.

Rispetto al totale di specie presenti in Europa, in Italia si contano oltre il 30% di specie animali e quasi il 50% di quelle vegetali, il tutto su una superficie di circa 1/30 di quella del continente. Questa ricchezza unica è però seriamente minacciata, con numerose specie ed ecosistemi e specie che rischiano di essere irrimediabilmente perduti. Sia a scala globale che locale, i principali fattori di perdita di biodiversità animale e vegetale sono la distruzione, la degradazione e la frammentazione degli habitat causate ad esempio da situazioni meteorologiche estreme - come i periodi di siccità molto prolungati o le alluvioni - ma soprattutto dai profondi cambiamenti del territorio ad opera dell’uomo (inquinamento, introduzione di specie alloctone, sfruttamento eccessivo delle risorse, consumo di suolo, ecc.).

La camminata, volta a sensibilizzare il pubblico su questi temi, è uno degli eventi ormai tradizionale del programma di Spinadello - Centro Visite Partecipato, che dal 2017 valorizza l’area dei meandri del fiume Ronco con iniziative realizzate in collaborazione con esperti sui temi di carattere ambientale e Guide Ambientali Escursionistiche (GAE).

Appuntamento quindi per mercoledì 22 maggio alle ore 20:30 insieme alla GAE Paolo Laghi, che racconterà a grandi e piccini l’importanza della diversità biologica, attraverso i suoni che si potranno ascoltare mentre calano le luci e si “accende” il lampeggiare delle lucciole.

La passeggiata è gratuita ed è realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli. Prenotazioni via WhatsApp al numero 3289582919 o su www.spinadello.it

In programma invece per sabato 25 maggio alle ore 15:00, un altro evento tradizionale: la storica pedalata ecologica nei meandri del fiume Ronco curata dall’associazione “I Meandri", dove si percorrerà sulle due ruote l’intero “anello del Ronco” tra Forlimpopoli e Forlì. Maggiori informazioni sono disponibili su www.spinadello.it

Spinadello - Centro Visite partecipato

Progetto di rigenerazione dal basso e valorizzazione dell’area fluviale dei meandri del fiume Ronco, che dal 2017 promuove iniziative ed eventi con partenza dalla centrale di sollevamento del vecchio acquedotto Spinadello di Forlimpopoli, promosso da Spazi Indecisi, Ass. I Meandri, Coop. Casa del Cuculo con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.

Tutti i dettagli sul programma sono disponibili su www.spinadello.it