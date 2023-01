Appuntamento con il cinema muto giapponese con "Sono nato, ma" di Yasujiro Ozu

CANdischi presenta: "Sono nato, ma…" di Yasujiro Ozu Giappone, 1932, 90', il cinema muto sonorizzato dal vivo con suoni originali da "foglie, infiorescenze".

Come spesso nel cinema di Ozu, l’ambiente dei personaggi di Sono nato, ma… è un ambiente urbano caotico, un paesaggio pervaso da grovigli di fili della luce, da rotaie, tram e dagli immancabili treni che scorrono sullo sfondo. O dai passaggi a livello. Ma i passaggi a livello della vita sono come le staccionate e non si aprono, come invece possono pensare ingenuamente i bambini. O anche realizzare nel loro piccolo mondo, ma sembra impossibile in quello degli adulti.



