Appuntamento con il dialetto romagnolo e le zirudelle di Mario Vespignani 

Domenica 15 gennaio, alle ore 16.00, presso Palazzo Morattini di Pievequinta, si svolgerà un incontro dedicato al dialetto romagnolo e in particolare alle poesie e zirudelle di Mario Vespignani (1924-2015). Durante il corso del pomeriggio saranno presentati due audiovisivi "Ricordi e emozioni" e "La piaza" di Tiziana Catani e Dervis Castellucci; opere che vedono come protagonista Mario Vespignani il quale racconta della sua vita e recita diversi suoi componimenti. Successivamente Radames Garoia, Nivalda Raffoni e Francesco Nardi leggeranno diverse poesie e zirudelle dell'autore forlivese, mentre Claudio Molinari eseguirà alcuni brani musicali con testi di Vespignani.

Ennio Gelosi e Gabriele Zelli presenteranno il libro U n'e' mai témp par murì' (Non è mai tempo per morire), curato dagli stessi unitamente a Leonardo Michelini e a Giuseppe Schiumarini, che riporta una selezione di opere in dialetto romagnolo di Mario Vespignani. Il ricavato della vendita del libro (costo 10 euro) sarà devoluto alla Fondazione Istituto Prati per l'assistenza ai malati poveri.

Ingresso libero. Per informazioni: Mauro Mariani 3357144204.