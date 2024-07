Appuntamento con la "Camminata e Benessere" in collaborazione con Campagna Amica

Coldiretti Forlì-Cesena, in collaborazione con Campagna Amica, presenta un doppio appuntamento: "Camminata e Benessere", un'iniziativa dedicata alla promozione della salute e del benessere attraverso l'attività fisica e l'educazione alimentare. L'evento si terrà venerdì 12 luglio con inizio alle ore 9:30 presso il Mercato di Campagna Amica di Forlì, situato in viale dell'Appennino 16.

La giornata inizierà con una camminata guidata, condotta da Valentina Ghetti, conosciuta per la sua esperienza in attività outdoor e benessere con le sue associazioni Corri Forrest e Magica Tribù. Il percorso di circa 8 chilometri si snoderà su tratti di asfalto e sterrato, offrendo ai partecipanti la possibilità di godere delle bellezze naturali del territorio forlivese. La camminata è progettata per essere accessibile a tutti, con una durata stimata di circa 2 ore. Si consiglia di indossare abbigliamento e calzature adeguati per garantire comfort e sicurezza durante l'attività.

Al termine della camminata, i partecipanti faranno ritorno al Mercato di Campagna Amica, dove avranno l'opportunità di incontrare il cardiologo Giancarlo Piovaccari. Il professor Piovaccari fornirà consigli pratici per mantenere il cuore in salute, sottolineando l'importanza di uno stile di vita attivo e di una dieta equilibrata. La sua presenza arricchirà ulteriormente l'evento, offrendo un prezioso momento di educazione sanitaria e alimentare. Per concludere la mattinata in bellezza, sarà offerto un agriaperitivo esclusivo per tutti i partecipanti alla camminata. Questo momento conviviale sarà un'occasione per degustare prodotti locali e di qualità, sostenendo le realtà agricole del territorio ed esaltare il connubio cibo - benessere che Campagna Amica promuove.

"La "Camminata e Benessere" rappresenta un'opportunità unica per la comunità di Forlì e dintorni di avvicinarsi a uno stile di vita sano e attivo, sostenendo al contempo le produzioni locali. Coldiretti Forlì-Cesena e Campagna Amica ribadiscono il loro impegno nel promuovere iniziative che valorizzano il territorio e migliorano la qualità della vita dei cittadini", afferma il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, Massimiliano Bernabini. Per ulteriori informazioni e per iscriversi all'evento, si invita a visitare il sito web di Coldiretti Forlì-Cesena o a contattare direttamente gli organizzatori presso il Mercato di Campagna Amica di Forlì.