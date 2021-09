Appuntamento con la tradizionale ospitalità romagnola: a Castrocaro "I mercatini del Forestiero"

Domenica 19 settembre torna il tradizionale evento “Mercatini del Forestiero” a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La cittadina termale offrirà a tutti “forestieri” un assaggio della sua tradizionale ospitalità, spettacoli musicali itineranti, artisti di strada, animazioni per bambini, un grande mercatino di articoli handmade e gli stand del cibo di strada animeranno Viale Marconi. Piazzale Poggiolini ospiterà il mercato contadino a Km0.



Dalla mattinata sarà possibile fare acquisti di prodotti bio e a Km0 presso il mercato contadino nell’area di Piazzale Poggiolini. In viale Marconi si terrà il mercatino handmade, dove gli appassionati potranno trovare abbigliamento, accessori, manufatti in vetro e ceramica, quadri, stampe e tanto altro. Durante tutta la giornata, per la gioia dei più piccoli, si avranno “I Giochi di una Volta” con il Plaustro

Alle ore 18 il Corpo Bandistico “A. Orsini” di Castrocaro Terme e Terra del Sole accompagnerà e animerà l’evento con musiche popolari itineranti. Una festa adatta a tutti, che permetterà di trascorrere una piacevole giornata fra spettacoli, artigianato e buon cibo di strada.

Per informazioni: Ufficio Turistico Iat Castrocaro Terme e Terra del Sole (0543 769631, www.castrocarotermeterradelsole.travel e www.facebook.com/ufficioiatcastrocaro).



