Appuntamento in Giardino torna a Palazzo Fantini a Tredozio

L’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, entità della quale è socio fondatore anche l’Associazione Dimore Storiche Italiane, anche quest’anno ha coinvolto Palazzo Fantini a Tredozio nella manifestazione Appuntamento in Giardino.

Durante il prossimo weekend sarà possibile visitare in tutta Italia oltre 150 giardini, alcuni aperti in via eccezionale, nell’ambito dell’iniziativa “Appuntamento in Giardino”. Promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il sostegno di Ales e il patrocinio del Ministero della Cultura. La manifestazione, giunta quest’anno alla quarta edizione è pensata come un’autentica “festa del giardino” ed invita il grande pubblico a scoprire, ed in particolar modo quest’anno a “riscoprire” la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani: dai grandi siti storici ai piccoli giardini privati come il nostro.

Abitualmente la visita al Giardino di Palazzo Fantini ha la durata di un’ora. Sabato 5 giugno i visitatori potranno ammirare il giardino senza limiti di tempo e in maniera autonoma dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Prenotazione obbligatoria via mail, ingresso a pagamento. E-mail info@palazzofantini.net. In occasione delle aperture speciali, la visita a Palazzo Fantini è libera ma, date le normative attualmente in vigore, è consigliato comunicare preventivamente il proprio arrivo al giardino scrivendo una mail a info@palazzofantini.net, oppure chiamando il numero + 39 347 9734350

