Appuntamento per le famiglie all'Arena San Domenico con la favola contemporanea "L’albero di Pepe"

Proseguono, martedì 2 agosto alle ore 21.15, gli appuntamenti Family proposti da Accademia Perduta/Romagna Teatri all’Arena San Domenico di Forlì per l’estate 2022. La compagnia Teatro Pirata presenterà lo spettacolo L’albero di Pepe, scritto e diretto da Simone Guerro e interpretato da Lucia Palozzi e Agostino Gamba. Una favola contemporanea e senza tempo che parla della convivenza dell’uomo con la natura, della difficile integrazione del mondo adulto con quello dell’infanzia, dell’anarchica saggezza dei bambini e delle prove da affrontare per diventare grandi.

Pepe e? una bambina cui sembra essere caduto il pepe sui piedi: non riesce a stare ferma un attimo. Nella sua famiglia non ha piu? voglia di stare: troppo caos e nessuno che la consideri. Cosi?, un giorno, a pranzo, davanti a un piatto di lumache da finire a forza, decide di scappare di casa. Dopo una difficile fuga, si ritrova davanti ad un grande albero; si arrampica sulle sue fronde e… decide di non scendere piu?! Sull’albero Pepe sperimenta per la prima volta la liberta?. Istintivamente, caccia via tutti gli animali che vi abitano, per stare finalmente in solitudine. Presto, pero?, arriva l’inverno e Pepe sa che, da sola, non potra? farcela.

Saranno proprio i simpatici abitanti dell’albero, da lei precedentemente cacciati, ad aiutarla a superare il freddo, la fame e le difficolta?, insegnandole l’abilita? di dare e ricevere. Con questa nuova consapevolezza Pepe sceglie di tornare a casa, ma la vita non sempre va come vogliamo noi, assurde ingiustizie possono attenderci dietro l’angolo e nel tempo che Pepe era sull’albero, era improvvisamente scoppiata una guerra con cui lei dovra? fare i conti, conquistando nuove e inimmaginabili tappe per la sua crescita.



Biglietti: 5 euro. Prevendite: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Via Dall’Aste). Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13. Biglietti online: Vivaticket. La sera di spettacolo la biglietteria dell’Arena San Domenico aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it