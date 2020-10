Apre la campagna per i nuovi carnet del Teatro Fabbri

Parte sabato 17 ottobre la campagna per acquistare i nuovi Carnet dei cartelloni APeRTure Comico e Moderno del Teatro Diego Fabbri di Forlì, aperta ai non abbonati di queste rassegnenella scorsa Stagione. Sabato 17 e domenica 18 ottobre la biglietteria sarà aperta dalle ore 10 alle ore 19 (orario continuato) e da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Da domenica 18 ottobre, sul sito Vivaticket, sarà possibile acquistare i Carnet anche online.

Le APeRTure del Moderno vedono in cartellone Simone Cristicchi con l’intenso spettacolo Esodo in cui il celebre artista racconta una pagina dolorosa della storia d’Italia: con il Trattato di Pace del 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e circa 300 mila persone scelsero, davanti a una situazione difficile e complessa, di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane... (29 ottobre).

Seguiranno: Drusilla Foer con Venere nemica, uno spettacolo tratto da Amore e Psiche di Apuleio (21 novembre), Lella Costa con La vedova Socrate, un testo di Franca Valeri ispirato all’omonimo racconto di Dürrenmatt (30 novembre); Gioele Dix con Voglio essere figlio di un uomo felice (21 dicembre) e Davide Enia con maggio ’43, il racconto dei terribili bombardamenti di Palermo durante il secondo conflitto mondiale vissuti dagli occhi di un ragazzino (14 gennaio).

Le APeRTure del Comico saranno composte da 4 spettacoli in doppia replica. Si inizia con la comicità colta e lunare di Alessandro Bergonzoni nello spettacolo Trascendi e Sali (13 e 14 novembre), seguito dalle Storie della Bassa di Vito (12 dicembre e 13 dicembre), da Maria Pia Timo con Una donna di prim’ordine (doppia replica il 27 dicembre) e da Frank Matano con l’esilarante Franci (19 e 20 gennaio).

Il costo dei Carnet varia da 87 ai 112 euro per il Moderno e da 78 a 98 euro per il Comico, a seconda del settore e dell’età dell’acquirente.

La prevendita dei biglietti dei biglietti per i singoli spettacoli partirà sabato 24 ottobre (orari di biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19), mentre online, sul sito vivaticket, sarà possibile l’acquisto a partire da domenica 25 ottobre.