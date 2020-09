Apre la mostra “Artisti per Alina”: opere, ospiti e premi per la serata inaugurale

Sabato 3 ottobre, ore 16, viene inaugurata a Forlì, presso l’Oratorio di San Sebastiano, la prima edizione annuale del premio e della mostra d’Arte contemporanea “Artisti per Alina”. All'inaugurazione sono presenti l'autore e conferenziere Italo Pentimali, l'ex attore porno e scrittore Franco Trentalance e la giornalista e scrittrice Paola Giovetti.

L’evento è stato organizzato e promosso dall'artista Sanda Sudor, per commemorare la perdita della sua unica figlia, Alina Marchetta, stroncata a 26 anni la mattina del 7 aprile 2019 mentre passeggiava in via Salinatore a Forlì dall’auto condotta da una sua coetanea in preda ai fumi di alcool e droga.



Una mostra d’Arte per tener vivo il ricordo di questa ragazza, della sua tragica scomparsa, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tragedie causate dagli omicidi stradali e dalle conseguenze dell'assunzione di alcol e droghe.

Nella mostra verranno esposte opere di 40 artisti selezionati in tutti campi dell'arte visiva (pittura, scultura, fotografia, design, grafica/illustrazione, video) e verranno premiati i primi tre artisti vincitori del concorso indetto per l’anno 2020: 1° Premio ”Alina” a Livia Cannella per il video ”Alina e le rose”, 2° Premio a David Pompilli per l’opera ”Santi Urbani”, 3° Premio a Anna Maria Scocozza per l’installazione art-paper ” ALINA. La primavera tisveglierá con un fiore”.