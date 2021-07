La storia del rock con gli 'Arancia Meccanica' a CalaFoma

Serata in musica al Calafoma, martedì 13 luglio: la storia del rock con gli 'Arancia Meccanica'. Dai Beatles ai Nirvana, passando attraverso i più grandi interpreti di un genere che rimane la più viva testimonianza della musica degli ultimi settant'anni.

L'evento è una cena con spettacolo: ingresso con aperitivo di benvenuto alle ore 19.30 e inizio alle ore 20 con i grandi successi del Rock raccontati e cantati dagli Arancia Meccanica: Moreno Lombardi, chitarra e voce; Giordano Musiani, batteria; Massimo Calabrese, basso; Alessandro Sughi, tastiere.

Il gruppo musicale del forlivese è attivo dal 1972. Ha attraversato gli anni ‘70 esibendosi praticamente in tutto il nord Italia arrivando anche in Svizzera e al centro Italia fino in Umbria.

