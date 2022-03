Archeologia in dialogo: Mirko Traversari fa luce su Palazzo del Merenda e le sue sepolture

Prosegue il ciclo "Archeologia in dialogo. Il Museo "A. Santarelli" come luogo di relazioni, ricerca, conservazione". Venerdì 1 aprile, alle ore 17 presso il Circolo Aurora Mirko Traversari terrà una conferenza dal titolo: "Il Palazzo del Merenda e le sue sepolture: antiche identità ospedaliere per future prospettive di ricerca e valorizzazione"

Mirko Traversari è dottore di ricerca in Antropologia Fisica e si occupa dell’analisi del profilo biologico, occupazionale e paleopatologico su resti umani antichi; autore di numerose pubblicazioni, collabora con Università e missioni archeologiche italiane ed estere.

E’ membro della Paleopathology Association, coordinatore bioantropologo del Gruppo Italiano di Paleopatologia, coordinatore della sezione di Bioantropologia per la Società di Biologia. In ambito cittadino si è occupato della ricognizione scientifica delle reliquie di san Mercuriale, dello studio biochimico della pagnotta romana rinvenuta in Piazzale della Vittoria e della necropoli ospedaliera rinvenuta alle spalle del Palazzo del Merenda.

Ingresso libero con Green pass rafforzato e mascherina FFP2.