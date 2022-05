Archeologia in dialogo: nuovi dati dagli scavi di Forlì e del territorio

Prezzo non disponibile

Venerdì 20 maggio, alle ore 17.00, presso la Sala dell'Aurora, Palazzo Albicini di Forlì Kevin Ferrari e Romina Pirraglia, della SASAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, terranno una conferenza dal titolo "Nuovi dati dagli scavi di Forlì e del territorio". L'incontro è promosso da Italia Nostra.

Le nuove scoperte archeologiche sono ormai frutto prevalentemente degli scavi che accompagnano la progettazione delle opere pubbliche grazie alla consolidata prassi dell'archeologia preventiva. Nel corso degli ultimi anni anche a Forlì una serie di interventi ha portato ad accrescere le conoscenze sulla storia della città con una serie di rinvenimenti ancora inediti e dei quali verrà data una presentazione preliminare nel corso dell'incontro.

Kevin Ferrari, archeologo, ha svolto scavi in ambito nazionale e internazionale specializzandosi nel campo della topografia antica e dell’archeologia dei paesaggi. Con l’Università di Bologna ha partecipato a progetti di ricerca focalizzati su diversi ambiti culturali e territoriali. Funzionario archeologo del Ministero della Cultura dal 2017, ha lavorato per la Direzione Regionale Musei delle Marche e svolge oggi la sua attività presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Romina Pirraglia, archeologa, si è specializzata presso le Università di Bologna e di Udine approfondendo l’ibridazione delle identità culturali nel campo dell’archeologia funeraria. Dopo avere collaborato con il Sistema Museale della Provincia di Ravenna e con l’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, dal 2017 è funzionario archeologo del Ministero della Cultura. Ha lavorato per la Soprintendenza della Basilicata e oggi per la Soprintendenza di Ravenna si occupa della tutela della città di Cesena e di 20 Comuni della provincia FC, dedicandosi anche al patrimonio demoetnoantropologico della Romagna.

Ingresso libero con mascherina FFP2