Gli Area Open Project, guidati dal nocchiero Patrizio Fariselli, alla Fabbrica delle Candele

Martedì 28 giugno, sul palco della Fabbrica delle Candele, nell'ambito della rassegna estiv,a risuoneranno le note degli Area Open Project che presenteranno l’ultimo album, “100 ghosts”, di Patrizio Fariselli, a 50 anni dalla nascita degli Area International Popular Group.

Il 1972 fu l’anno in cui gli Area degli allora poco più che ventenni Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Patrizio Fariselli, Paolo Tofani, Patrick Djivas (a cui subentrerà Ares Tavolazzi), assieme a Eddie Busnello aprirono una serie di concerti dei Nucleus (poi anche dei Gentle Giant e di Rod Stewart) nella loro formazione storica, e in cui iniziarono le incisioni di Arbeit macht frei, album pubblicato nel successivo 1973 per la Cramps di Gianni Sassi. A quel primo album seguirono anni di ricerca e sperimentazione, il cui frutto furono “Caution Radiation Area” (1974), “Crac!” (1975), “Maledetti (maudits)” (1976), “Anto/Logicamente” (1977), “1978 gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano” (l’ultimo album con Stratos, che morì nel 1979), ed una serie di concerti in giro per l’Italia ed in parte anche in Europa: memorabili furono le performances a Parco Lambro. Gli Area Open Project sono un gruppo guidato dal nocchiero Patrizio Fariselli, che negli anni è ritornato più volte sulla musica originaria degli Area, ad esempio nell’album “Area. Variazioni per pianoforte” (2005). “100 Ghosts” (2018), ultima incisione del musicista cesenaticense, è frutto della sua nuova stagione compositiva, che proporrà con un nuovo gruppo formato da spiccate personalità artistiche. Con Fariselli, piano e tastiere, incroceranno le note Claudia Tellini, voce, Cristina Crucitti, basso, Giovanni Giorgi, batteria, Stefano Fariselli, flauto.

Apertura dei cancelli alle 20.30. Inizio concerto alle 21.15. In caso di maltempo gli eventi potranno essere realizzati presso l’adiacente Sala Teatro della Fabbrica delle Candele. Info alle pagine Facebook e Instagram della Fabbrica.

Biglietteria. Intero € 15 - Ridotto € 13. Ridotto Soci Ass. dai de jazz, Studenti scuole musicali - Gratuito under 30

Info e prenotazioni: nicolacataldo@alice.it; SMS o Whatsapp al 340 5395208.