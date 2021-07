Doppio appuntamento con Area Sismica: da 'Anima sound' e Simone Pappalardo al piano di Fabrizio Ottaviucci

La stagione estiva di Area Sismica prosegue con un doppio appuntamento, sabato 17 e domenica 18 luglio: prima sul palco di Ravaldino in Monte con Anima Sound (in collaborazione con Sedicicorto); poi all’Arena Hesperia di Meldola con la conversazione/concerto di Fabrizio Ottaviucci.

I posti saranno limitati e preassegnati, la loro prenotazione dovrà avvenire via email a info@areasismica.it. In occasione della conferma della prenotazione verranno fornite le indicazioni legate al contenimento del rischio biologico richiesto dalla normativa vigente.

Sabato 17 luglio – ore 21.30 – Giardino di Area Sismica

Area Sismica e Sedicicorto presentano 'Anima Sound', proiezione di cortometraggi di animazione e concerto di Simone Pappalardo. Compositore, performer e artista attivo nel campo dell’improvvisazione, della nuova liuteria, della sound art e della composizione elettroacustica.

Nel 2021 Pappalardo è stato artista in residence presso il Mattatoio-pallazzo delle esposizioni di Roma, nel 2017 è stato artista in residence presso il Goethe-Institut di Berlino, nel 2016 ha vinto il premio Media Art Festival award al MAXXI di Roma, nel 2008 ha vinto una menzione speciale al premio nazionale delle arti. Insegna musica elettronica e informatica musicale presso il conservatorio di Perugia e Sound Design alla Rufa (Rome University of Fine Arts) e al Saint Luis Music College.

L’intervento di Simone Pappalardo per Area Sismica si sviluppa in tre momenti di improvvisazione che si intervalleranno alla proiezione dei video. Ogni intervento sonoro si dispiega esplorando le possibilità timbriche e formali di strumenti di liuteria di invenzione e di macchine sonore controllate da algoritmi.

Ingresso € 5

Domenica 18 luglio – ore 21.30 – Arena Hesperia di Meldola

Rassegna musica inaudita con Fabrizio Ottaviucci al pianoforte: “L’evoluzione del linguaggio musicale”.

Attraverso un percorso di ascolti di musiche tratte dal repertorio di mezzo millennio, da Frescobaldi a Stockhausen, eseguite al pianoforte e corredate da riferimenti storici e dalle immagini dei lavori pittorici corrispondenti al periodo, la conversazione concerto si pone l’obiettivo di dimostrare, accompagnando l’ascoltatore passo passo, come il linguaggio dell’arte musicale sia in continua e instancabile evoluzione.

Fabrizio Ottaviucci si è brillantemente diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio di Pesaro, sotto la guida di Paola Mariotti; ha inoltre studiato Composizione con Fausto Razzi e Musica Elettronica con Walter Branchi. Ha studiato l’opera pianistica di Giacinto Scelsi con l’autore; ha eseguito prime assolute di Giacinto Scelsi, Stefano Scodanibbio, Ivan Vandor, Gilberto Cappelli, Alberto Caprioli, Tonino Tesei, Fernando Mencherini, Fabrizio De Rossi Re. Ha collaborato con Terry Riley partecipando ad esecuzioni dirette dal compositore e realizzando una versione inedita dei due Keyboard Studies e di Tread on the Trail (prima versione per pianoforte dell’opera). Ha fondato il gruppo ALMA (Arte Laboratorio Musica Aleatoria) con Gianni Trovalusci e Antonio Caggiano. Ha inciso opere di Scelsi, Cage, Ustvolskaja, Riley, Gubaidulina per la Stradivarius e per la Wergo.

Nel campo della musica intuitiva ha registrato e tenuto concerti con Simon Stockhausen, Trilok Gurtu, Gary Peacock, Mark Nauseef, Tony Esposito, Conny Bauer, Robyn Schulkowsky,Arild Anderson. In questa direzione ha registrato per la Ecm (primo artista italiano della collana), per la CMP, l’Amiata, la Splash R, l’Egea. È stato più volte invitato in trasmissioni a lui dedicate trasmesse da Rai Radio Tre. Diversi suoi concerti di sono stati registrati e trasmessi da Radio e Televisioni nazionali ed internazionali.

Ingresso gratuito

Posti limitati e preassegnati

Prenotazione via email a info@areasismica.it

in caso di pioggia il concerto si terrà all’interno di Area Sismica. Motivo per cui i posti pre-assegnabili sono limitati.

In occasione della conferma della prenotazione verranno fornite le indicazioni legate al contenimento del rischio biologico richiesto dalla normativa vigente. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci.