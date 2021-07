Agosto con il cinema sotto le stelle: all'Arena Eliseo i film della nuova stagione

In agosto prende avvio la seconda parte di Estate Cinema 2021 in programmazione presso l'Arena Eliseo in Corso della Repubblica 108 Forlì.

Oltre a riproporre alcuni successi della prima parte di stagione vi sono alcune novità, ad esmpio I Profumi di Madame Walberg, La Brava Moglie, Black Widow. Il progetto 'Accadde Domani' prosegue presentando film italiani d'autore. Ma la vera novità è rappresentata dalle anteprime della nuova stagione cinematografica '21/22 con:

9 agosto NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini

12 Agosto IL MATRIMONIO DI ROSA di Iciar Bollain

16 Agosto AFTER LOVE di Aleem Khan

17 Agosto QUO VADIS AIDA di Jasmila Zbanic

19 Agosto LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO di Stéphane Demoustier

23 Agosto SUPERNOVA di Harry Macqueen

25 Agosto FALLING - Storia di un padre di Viggo Mortensen

LET'S GET LOST presentato da Naima Fondation in preparazione del Forlì Jazz Festival che prenderà avvio il 7 Settembre, dedicato a Chet Baker