Arena Eliseo, tutte le proiezioni di agosto e settembre

Continuano anche ad agosto e fino alla prima settimana di settembre le proiezioni dell'Arena Eliseo di Forlì. La seconda parte di Estate Cinema 2020, infatti, va avanti con la presentazione dei migliori film usciti nella, seppure ridotta, stagione 2019-2020.

Spazio anche alle anteprime e alle presentazioni, in particolare: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti il 15 e il 16 agosto, Un divano a tunisi di Manele Labidi Labbé il 17 agosto, Il meglio deve ancora venire di Matthieu Delaporte il 23 agosto, La Candidata Ideale di Haifaa Al-Mansour il 28 agosto, Il Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi il 22 agosto, Gli Anni che Cantano, docufilm in programmazione il 27 agosto, di Filippo Vendemmiati (presente per far conoscere al pubblico la propria opera) e Il Giovane Pertini di Gianbattista Assanti il 7 settembre.

Per facilitare l'entrata in sala e garantire l'adeguata sicurezza, è gradita la prenotazione al numero 3519889468 (dalle ore 15:00 alle 17:00) e dalle 19.30 alle 20.30. E’ possibile effettuare la prenotazione unicamente al telefono o via whatsapp comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. I posti prenotati sono garantiti fino a 20 minuti prima della proiezione.

L'Arena aprirà alle 20.40, mentre le proiezioni inizieranno alle 21.30. Il biglietto singolo avrà un costo di 6 euro, mentre l'abbonamento, che comprende dieci spettacoli, 50 euro.

Il cartellone

Agosto

1 SAB Progetto Accadde Domani: TUTTO IL MIO FOLLE AMORE di Gabriele Salvatores

( Drammatico – Durata: 97')

con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Giulio Pranno e Diego Abatantuono

2 DOM MOTHERLESS BROOKLYN di Edward Norton

(Giallo/Mistero – Durata: 144')

con Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe, Bobby Cannavale

3 LUN CATS di Tom Hooper

(Musical – Durata: 110')

con Taylor Swift, Jennifer Hudson, Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen

4 MAR PARASITE di Bong Joon-ho

(Drammatico – Durata: 132')

con Hye-jin Jang e Kang-ho Song

5 MER MAGARI di Ginevra Elkann

(Drammatico/Romantico – Durata: 104')

con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher

6 GIO JOJO RABBIT di Taika Waititi

(Commedia/Drammatico/Guerra– Durata: 138')

con Scarlett Johansson e Thomasin McKenzie

7 VEN Progetto Accadde Domani: LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek

(Drammatico – Durata: 117')

con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca

8 SAB Progetto Accadde Domani: ODIO L'ESTATE di Massimo Venier

(Commedia – Durata: 110')

con Aldo Giovanni e Giacomo

9 DOM PICCOLE DONNE di Greta Gerwig

(Drammatico/Romantico – Durata: 134')

con Florence Pugh, Emma Watson, Saoirse Ronan

10 LUN I MISERABILI di Ladj Ly

(Drammatico – Durata: 100')

con Damien Bonnard, Jeanne Balibar

11 MAR UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK di Woody Allen

(Commedia – Durata: 92')

con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez

12 MER Progetto Accadde Domani

FAVOLACCE di Fabio D'Innoceno

(Drammatico – Durata: 98')

con Elio Germano, Barbara Chichiarelli

13 GIO LE MANS '66 di James Mangold

(Sportivo/Azione – Durata: 152')

con Christian Bale e Matt Damon

14 VEN Progetto Accadde Domani:

14 VEN GLI ANNI PIU' BELLI di Gabriele Muccino

(Commedia – Durata: 129')

con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart

15 SAB Progetto Accadde Domani: ANTEPRIMA

VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti

(Drammatico – Durata: 120')

con Elio Germano, Oliver Ewy e Paola Lavini

16 DOM Progetto Accadde Domani: ANTEPRIMA

VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti

(Drammatico – Durata: 120')

con Elio Germano, Oliver Ewy e Paola Lavini

17 LUN ANTEPRIMA: UN DIVANO A TUNISI di Manele Labidi Labbé

(Commedia – Durata: 88')

con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura

18 MAR Progetto Accadde Domani: MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani

(Drammatico/Commedia – Durata: 101')

con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese

19 MER IL RICHIAMO DELLA FORESTA di Chris Sanders

(Avventura/Drammatico – Durata: 100')

con Harrison Ford, Karen Gillan

20 GIO JOKER di Todd Phillips

(Drammatico/Giallo – Durata: 122')

con Joaquin Phoenix, Robert De Niro e Zazie Beetz

21 VEN IL DIRITTO DI OPPORSI di Destin Daniel Cretton

(Drammatico – Durata: 137')

con Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx,

22 SAB Progetto Accadde Domani: IL DELITTO MATTARELLA di Aurelio Grimaldi

(Drammatico – Durata: 97')

con Antonio Alveario e Claudio Castrogiovanni

23 DOM ANTEPRIMA: IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

diAlexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

(Drammatico – Durata: 118')

con Fabrice Luchini e Patrick Bruel

24 LUN IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di di Tyler Nilson e Michael Schwartz

(Avventura/Drammatico – Durata: 97')

con Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen

25 MAR IL DOTTOR STRANAMORE di Stanley Kubrick

(Vers.Originale sottotitolata - Commedia/Guerra – Durata: 102')

con Peter Sellers, George C. Scott e Sterling Hayden

26 MER Progetto DOC IN TOUR: CARRACCI – LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA di Giulia Giapponesi

(Documentario – Durata: 52')

IL VANGELO SECONDO MATTEO Z. PROFESSIONE VESCOVO

di Emilio Marrese (Documentario – Durata: 69')

27 GIO GLI ANNI CHE CANTANO di Filippo Vendemmiati

(Documentario – Durata: 90')

28 VEN ANTEPRIMA: LA CANDIDATA IDEALE di Haifaa Al-Mansour

(Commedia/Drammatico – Durata: 110')

con Mila Al Zahrani, Nora Al Awadh

29 SAB I MISERABILI di Ladj Ly

(Drammatico – Durata: 100')

con Damien Bonnard, Jeanne Balibar

30 DOM CENA CON DELITTO di Rian Johnson

(Drammatico/Thriller/Azione – Durata: 131')

con Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis

31 LUN PARASITE di Bong Joon-ho

(Drammatico – Durata: 132')

con Hye-jin Jang e Kang-ho Song

Settembre

1 MAR 1917 di Sam Mendes

(Guerra/Drammatico – Durata: 110')

con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong

2 MER QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO di Pierre-François Martin-Laval

(Commedia/Drammatico – Durata: 107')

con Gérard Depardieu e Isabelle Nanty

3 GIO JUDY di Rupert Goold

(Biografico/usicale/Drammatico – Durata: 118')

con Renée Zellweger, Finn Wittrock e Rufus Sewell

4 VEN HAMMAMET di Gianni Amelio

( Biografico/Drammatico – Durata: 123')

con Pierfrancesco Favino, Renato Carpentieri, Claudia Gerini

5 SAB CATTIVE ACQUE di Todd Haynes

(Drammatico/Thriller – Durata: 126')

con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

6 DOM SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach

(Drammatico – Durata: 101')

con Kris Hitchen, Debbie Honeywood e Rhys Stone

7 LUN IL GIOVANE PERTINI

di Gianbattista Assanti

(Documentario – Durata: 97')

con Dominique Sanda, Gabriele Greco, Gaia Bottazzi