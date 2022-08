All'Arena San Domenico il concerto della Scuola Italiana d'Archi

Domenica 7 agosto alle 21, all'Arena San Domenico di Forlì, si terrà il concerto finale dei corsi di perfezionamento che la Scuola Italiana d'Archi ha tenuto per due settimane presso l'Istituto Musicale Masini a partire dal 23 luglio. A questa iniziativa, organizzata da Emilia Romagna Concerti e dall'associazione "Capire la Musica", con il sostegno del Comune di Forlì, hanno partecipato alcune decine di giovani musicisti dai 6 ai 25 anni provenienti da tutto il mondo. Le lezioni sono state tenute da grandi solisti quali i violinisti Stefano Pagliani, Ilya Grubert e Marco Fornaciari, il violista Augusto Vismara, il violoncellista Andrea Nannoni e il contrabbassista Alessandro Serra. Il concerto finale del 7 agosto presenta alcuni dei migliori allievi che si esibiranno in un programma vario, brillante e virtuosistico. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. La manifestazione è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Forlì, Istituto Musicale Masini.

Il programma

Vitali: Ciaccona per Violino e archi, solista Mattia Pagliani

Wieniawsky: Polonaise in re magg. op 4 solista Giulio Greci

Bottesini: Elegia per contrabbasso e archi solista Gabriele Arborio

Bottesini: Tarantella per contrabbasso e archi solista Michele Benzonelli

Wieniawsky: Legenda op. 17 per Violino e archi solista Emanuele Andreatta

Rossini: “Une Larme” per violoncello e archi solista Eleonora Testa

Paganini: Cantabile per Contrabbasso e archi Solista Alessandro Serra

Gallignani: “Faust Fantasia” per contrabbasso e archi solista Alessandro Serra

Wieniawsky: Variazioni su un tema originale op. 15 solista Leonardo Pellegrini

Waxman: Carmen Fantasy per Viola e archi solista Jasmine Ong

Tchaikowsky: Valzer Scherzo per Violino e archi, solista Runa Kimura