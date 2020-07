Arena San Domenico, Giacomo Leopardi protagonista de "Il gobbo snob"

Giovedì 30 luglio alle 21,30 per la Rassegna Estiva in #ArenaSanDomenico il Centro culturale La Bottega dell’Orefice-Don Francesco Ricci presenta lo spettacolo comico teatrale Il Gobbo Snob sul soggiorno a Napoli di Giacomo Leopardi. Lui, tra i più alti poeti italiani, si ritrovò immerso nella bassa, ma al contempo sincera e aperta, cultura di popolani.



Sul palco il duo Gianni Aversano e Peppe Papa – anche autori dei testi - mostrano il “maledetto, gobbo e snob” nei suoi aspetti più umani e interessanti, tra musica napoletana, aneddoti esilaranti, e pittoresche interpretazioni delle poesie. Notizie curiose e sconosciute ai più… fino alla misteriosa morte e sepoltura. Tutti abbiamo studiato Leopardi, quasi tutti faticosamente: questa è l’occasione per conoscerlo davvero, e addirittura affezionarci a lui.



L’ingresso è gratuito ma è sempre gradita la prenotazione a questo numero: 335-7664169