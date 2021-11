Il film "Ariaferma" con Toni Servillo e Silvio Orlando arriva alla Sala San Luigi

Il 19,20 e 21 novembre arriva alla Sala San Luigi “Ariaferma” , il film con Toni Servillo e Silvio Orlando (per la prima volta protagonisti insieme) ambientato in un vecchio carcere ottocentesco in dismissione.

LA TRAMA

Un carcere ormai in degrado sta per essere chiuso. Arriva però un contrordine: 12 detenuti ed alcuni agenti di polizia penitenziaria dovranno restarci un po' più a lungo degli altri perché la struttura che dovrebbe accogliere i detenuti non è a momento disponibile. Diventa quindi necessario gestire in modo nuovo il rapporto considerato che gran parte dell'edificio è ormai chiusa. Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità, seppur molto fragile.

PROIEZIONI E TESTIMONIANZE

Il film sarà in programmazione alla Sala San Luigi nelle seguenti giornate:

venerdì 19 Novembre ore 21.00

sabato 20 Novembre ore 21.00

domenica 21 novembre ore 18.15 e 21.00

La proiezione di Venerdì e Sabato saranno introdotte da Sabina Spazzoli, Lisa Di Paolo, Viviana Neri e Laura De Marsiliiis volontarie dell’ associazione “Con…tatto” da sempre impegnata in progetti e programmi a favore dei detenuti della Casa Circondariale di Forlì.



Biglietti: intero € 6,00, ridotto € 5,00, ridotto Universitaro €4,00

Biglietti: intero € 6,00, ridotto € 5,00, ridotto Universitaro €4,00