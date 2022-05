"Campi sonori" parte con la voce di Ariane Diakite: dal tour mondiale con Laura Pausini a Montepalolo

Prende il via il nuovo progetto "Campi Sonori" a Montepalo di Dovadola, giovedì 26 maggio a partire dalle 19, nella cornice dell'are esterna della trattoria Montepaolo. Si parte con la selezione musicale affidata a Fabrizio Sirotti, pianista, compositore e arrangiatore, che unisce elettronica ed acustica in un unico impasto sonoro nel quale influenze jazz, musica da film e pianismo contemporaneo si fondono nell’arrangiamento improvvisato in tempo reale.

Ospite dell'inaugurazione Ariane Salimata Diakite, vocalista performer di black music, che dopo il tuor mondiale con Laura Pausini, da aprile 2022 è corista nella tournèe di Irama.

La serata sarà completata con il bar e la cucina da campo per l'aperitivo.