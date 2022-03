Consulenza di immagine attraverso i colori: alla Fabbrica delle candele sbarca l'armocromia con Enrica Chicchio

Una serata evento interattiva, organizzata dall’associazione di promozione sociale Orto del Brogliaccio in collaborazione con Fabbrica delle candele e Assessorato alle politiche giovanili, dedicata ai colori con dimostrazioni live del lavoro di consulenza di immagine e stile svolto da Enrica Chicchio, personal shopper, wardrobe consultant e consulente di immagine. Appuntamento sabato 2 aprile alle 18:30 alla Fabbrica delle Candele di Forlì.

Chicchio condurrà una serata insolita e interattiva, illustrando i criteri base di questa interessante tecnica, raccontando la sua esperienza e dimostrando in diretta veloci applicazioni pratiche, sorteggiando a sorte alcune persone, tra le partecipanti alla serata che saliranno sul palcoscenico e si metteranno in gioco. Il pubblico potrà intervenire con domande in diretta. L’analisi del colore, primo step della consulenza di immagine, ha lo scopo di trovare la palette ideale che valorizza la combinazione pelle-occhi-capelli

Orto del brogliaccio, centro culturale attivo sul territorio dal 2017 con corsi di formazione artistica e organizzazione eventi porta un po’ di sana leggerezza alla fabbrica delle candele.



Ingresso intero 12€

Ingresso ridotto 10€ (15/34 anni e over 65)

Info e prenotazioni:327.9859520 o ortodelbrogliaccio@gmail.com