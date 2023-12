Armonie di solidarietà: il concerto ForLibano unisce giovani musicisti a favore della popolazione libanese

Mercoledì 20 dicembre alle ore 21.00, il Teatro di Accademia InArte a Forlì si illuminerà di note e speranza con il concerto "Progetto barocco", un'emozionante performance che coinvolge 12 talentuosi ragazzi di Accademia InArte e del Liceo Musicale “A. Canova” di Forlì. Il programma, arricchito da composizioni di Bach, Corelli, Torelli e Pachelbel, promette un'esperienza musicale indimenticabile, perfettamente adatta al periodo natalizio.

L'orchestra, composta da giovanissimi violinisti, violisti e violoncellisti che vanno dal 13 ai 18 anni ed i loro maestri, è il risultato di un impegno costante di Accademia InArte e del Liceo Musicale “A. Canova” di offrire opportunità di crescita ai giovani: non solo crescita musicale, grazie al confronto con un repertorio di grande impatto e significato, ma anche umana e civile, dato che li coinvolge in attività di solidarietà, vero motore del cambiamento.

L'evento infatti, organizzato da Accademia InArte, partner fondatore del Comitato Forlibano, ha l'obiettivo nobile di raccogliere fondi per aiutare i più di 6.000 sfollati libanesi, attualmente ospitati nelle zone di Tiro, fuggiti dai territori del confine sud a causa della guerra. Il Comitato ForLibano è operativo con moltissimi progetti ormai da due anni. Ultima azione in ordine temporale, il 12 dicembre, data in cui ha inviato diversi pallet di vestiti, coperte, farmaci e giochi destinati agli sfollati del sud del Libano. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: 347 3906847, direzione.inarte@gmail.com