Arriva all'11° edizione la Galleria a cielo aperto in via Regnoli: l'inaugurazione

Venerdì 15 settembre alle 19 si tiene l'inaugurazione ufficiale con tre nuove opere di Sergio Catitti, Alessandro Assirelli, Scuola Maroncelli. Ritrovo in Via Giorgio Regnoli 52 davanti alla sede Rebù’, a cura di Regnoli 41 APS, con il contributo di Banca Mediolanum, Centro Audioprotesico Otolplus e Capolupo Srl. Daremo continuità alla mostra mercato "Par Furle" a favore degli alluvionati. La galleria a cielo aperto si animerà delle opere di artisti che negozianti e artigiani di Via Regnoli esporranno nelle loro vetrine. Per l'occasione, i gestori delle attività di ristorazione prepareranno un piatto o un cocktail.