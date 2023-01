Arriva il blues alla Rimbomba con il trio Vallicelli-Fabbri-Palotti

Prezzo non disponibile

Venerdì 20 gennaio il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospita un trio super dinamico, nato dall'incontro tra tre eccellenti musicisti: Carlo Vallicelli, Ermanno Fabbri e Livio Palotti. L'insolito trio blues (voce, chitarra, batteria e basso), accompagnerà in un viaggio che parte dal delta del Mississippi, fino ad arrivare alla loro terra di origine e di sangue: la amata e stramaledetta Romagna.

Per l’occasione del concerto al Circolo culturale La Rimbomba Bertinoro, il duo storico Vallicelli-Fabbri sarà accompagnato al basso da Livio Palotti, grande cultore del groove che, con la sua essenzialità, renderà il concerto unico e speciale.

Venerdì sera si potrà cenare alle ore 20:00. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:30. E’ necessaria la prenotazione per la cena. E’ consigliata la prenotazione per il concerto. Telefono e Whatsapp 333.1296915