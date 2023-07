Arriva il libro “Tettonica” alla rassegna letteraria di Rocca San Casciano

Prezzo non disponibile

Giovedì 27 luglio, alle ore 20:30, per l’edizione 2023 della rassegna “Caffè letterario” presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano, sarà la volta della presentazione del libro “Tettonica” (Edizioni Feltrinelli Comics), una storia divertente e toccante sul rapporto con il proprio corpo, la religione, le amicizie viscerali dell’adolescenza e il difficile cammino della crescita.

L’autrice, Sofia Assirelli, scrittrice e sceneggiatrice, dialogherà con il giornalista Vincenzo Bongiorno nel presentare il volume, illustrato con i disegni della fumettista Cristina Portolano. Al termine della serata seguirà un buffet conviviale preparato dal Bar Caprera. A Sofia Assirelli sarà donato un mazzo di carte artistico offerto dal pittore Marco Pasquini, con a tema “Terre e paesi della Romagna”, in cui sono riprodotte in piccolo le sue opere in stile macchiaiolo.

La rassegna letteraria rocchigiana, organizzata da Marcella Bandinelli in collaborazione con Vincenzo Bongiorno e con Pro Rocca, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano e il sostegno del Circolo degli “Elettricisti illuminati”, realtà di livello nazionale fondata dal rocchigiano Alessio Piamonti. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti del “Caffè letterario” presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca, si può contattare Marcella (328.6661839).