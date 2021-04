Arriva “La Bella Stagione”: un viaggio tra parole e musica di 'Don' Antonio Gramentieri

Esce l'8 aprile “La Bella Stagione”, il primo libro di “Don” Antonio Gramentieri. La Bella Stagione è una raccolta di racconti brevi realizzata in parallelo all'omonimo lavoro discografico del musicista e compositore faentino di nascita ma che da anni vive a Modigliana. "Racconti - come spiega Gramentieri - che si basano su sensazioni e ricordi riaffiorati in questi ultimi cinque anni, perlopiù in tour, in luoghi molto distanti da casa". Da qui, nell'estate difficile e spietata del 2020 inizia a prendere forma il libro. Il volume contiene anche un cd con cinque brani (intitolato L'Eclissi) per chiudere comunque il cerchio con la musica.

"E' stata la prima volta – spiega Gramentieri - in cui ho avvertito un strappo, netto, fra il presente, il passato e il futuro. E, insieme, la necessità di raccontare questo passaggio. 'La Bella Stagione' è quel momento in cui senti un taglio netto nella continuità. E provi a raccontare questo sganciamento, lo spaesamento e la Bellezza di quella sensazione. Ho ricostruito un mio percorso sentimentale per frammenti. Senza scaletta, senza cronologia e senza gerarchie. Come fosse un racconto orale, da tramandare. Senza la pretesa di cercare un ordine o una logica nelle cose. Non volevo fosse un diario on the road di tutte le cose fatte con la chitarra in mano. E' una riflessione sul tempo e su come l'emozione muta attraverso il tempo. Sulla maniera in cui gli elementi naturali hanno agito sul ricordo, sulla materia di cui era costituito. In questa sorta di erosione, o magari di cristallizzazione. Nel tempo e nella distanza".

Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, è nato a Faenza nel 1972 e abita a Modigliana. Musicista, produttore, giornalista, autore di musiche per il cinema, la tv e la pubblicità, ha suonato nei principali festival e club fra Stati Uniti, Inghilterra, Australia, Europa, Scandinavia e Balcani. Si è esibito al Tiny Desk di NPR, alla BBC1 a Londra, alla CBS a New York, alla radio e televisione nazionale svedese, australiana, olandese.