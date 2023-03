Arriva la mostra collettiva “Apparizioni” nel suggestivo spazio della Galleria Michelacci di Meldola

Sabato 1 aprile, alle 18 inaugura la mostra “Apparizioni” che raccoglie, nel suggestivo spazio della Galleria Michelacci (ex Chiesina dell’Ospedale) nel cuore di Meldola, le opere di Giuseppe Biagi, Marcello Chiarenza, Stefano Gattelli, Enrico Lombardi, Alberto Mingotti, Monica Spada, Giorgio Tonelli. Alle 17 presso la Sala del Consiglio Comunale, ci sarà la presentazione della mostra con Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, Michele Drudi, assessore alla Cultura e il curatore Enrico Lombardi



Questa mostra, aperta fino al 14 maggio, contiene uno spaccato significativo della “Nuova figurazione italiana”, con artisti (2 scultori e 5 pittori) che, pur essendo di diverse generazioni e con percorsi differenti, si trovano ad offrire una ricerca coerente di arte figurativa profondamente legata alla grande tradizione italiana, in forte contrasto con gli andamenti delle mode artistiche contemporanee, tutti votati alla superficialità, al marketing e alla pretestuosità concettuale. Si potrebbe parlare di “resistenza della pittura e della scultura” di fronte al grande vuoto della merce.



Scrive il curatore nel “Quaderno” che accompagna la mostra: “Questa mostra ha radici profonde dentro di me. L’ho pensata e desiderata per lungo tempo. L’ho pensata, sin dal principio, come l’esecuzione musicale di una polifonia per immagini, in cui mia sarebbe stata la responsabilità della direzione d’orchestra e mio il privilegio di scegliere i musicisti più adatti a tale esecuzione. Ad ognuno di essi sono legato da profondi e sinceri sentimenti di stima, affetto e amicizia e, con ognuno di essi, il mio lavoro conversa producendo un universo sonoro ricco di echi e risonanze. In fondo, per quanto vaste e potenti possano essere una scultura e una pittura nella loro solitudine singolare, tanto più possono esserlo quando risuonano insieme ad altre loro affini; quando il delicato ordito delle immagini, la fine tela di ragno degli armonici, la spazialità degli echi e dei rimandi, delle somiglianze come delle dissomiglianze, vanno a comporsi, mirabilmente, in un’unica, magnifica voce corale.” Non una mostra “contro”, dunque, contro qualcosa o qualcuno, né tantomeno contro il proprio tempo, ma una mostra che afferma, con la grande forza delle autentiche vocazioni, la presenza e la necessità di una grande arte libera e autentica, che rivendica con orgoglio la propria appartenenza alla grande tradizione e il proprio diritto di dare la propria risposta formale alle grandi domande del nostro tempo.



Orari di apertura della mostra: feriali 16-19, festivi 10-12 / 16-19. Chiuso il lunedì e giovedì. Info: Comune di Meldola 0543 499452 – 0543 495143