Arte al Monte ospita la lettura de "Il fiore ritrovato"

Proseguono gli appuntamenti con gli albi illustrati e la letteratura per l'infanzia (ma non solo) presso gli spazi di "Arte al Monte", in Corso Garibaldi 37, a Forlì. Sabato 11 giugno le sale al piano terra della sede della Fondazione Cassa Dei Risparmi di Forlì ospiteranno infatti alle 16.30 la lettura dell'albo illustrato "Il Fiore Ritrovato", straordinario libro senza parole, opera prima di Jeugov, pubblicato da Topipittori nel 2021.

A partire dalla "lettura" del testo, Elena Dolcini proporrà quindi delle attività - sia per i bambini che per gli adulti - su temi specifici connessi all'atto del vedere come la messa a fuoco, l'inquadratura, i colori.

L'incontro è gratuito; la prenotazione consigliata perchè l'attività è pensata per un massimo di una decina di bambini (mentre non c'è tetto alla partecipazione degli adulti).

Per informazioni e prenotazioni: scrivere a elenadolcini@gmail.com o telefonare al 3295428673.