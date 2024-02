Arte contemporanea protagonista a Terra del Sole, conto alla rovescia per "Picta": all'inaugurazione ci sarà anche Bonaccini

Manca davvero pochissimo all'inaugurazione di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in scena nel Palazzo pretorio di Terra del Sole dal 1° marzo al 6 aprile. Dopo mesi di preparativi, volgono ormai al termine i lavori di allestimento in vista del taglio del nastro, previsto per le 17.30 di venerdì alla presenza del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi. La seconda edizione della rassegna si preannuncia ricca di novità non solo per gli appassionati delle arti figurative ma anche per gli amanti della cultura a trecentosessanta gradi. Una trentina gli artisti che nobiliteranno la grande esposizione con i frutti del proprio ingegno.

"Picta avrà il cuore pulsante anche quest'anno nel Palazzo pretorio - spiega il maestro Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico della manifestazione -, ma valicherà la soglia dell'edificio rinascimentale, che già è uno scenario di straordinario pregio, per approdare in alcune location particolarmente significative: il museo interreligioso di Bertinoro e la diga di Ridracoli, teatro di una mostra fotografica allestita in collaborazione con Romagna Acque". Altre installazioni saranno collocate nel giardino Cosimo I de' Medici, a fianco del Palazzo affacciato su piazza d'Armi, e in alcuni showroom di Castrocaro (Gina biancheria) e Terra del Sole (La Rosa arredamenti). Complessivamente saranno 90 le opere esposte legate da un unico filo conduttore: la bellezza del colore.

Anche la seconda edizione sarà caratterizzata da numerosi eventi collaterali tra mostre commemorative (in esposizione nel palazzo cinquecentesco anche le straordinarie ceramiche di Carlo Zauli), incontri, dibattiti e speciali iniziative per avvicinare i più piccoli all'arte in maniera ludico - didattica. Con Picta torna il premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, destinato a personaggi che siano legati al territorio e che nel corso dell'esistenza abbiano contribuito in maniera appassionata ad avvicinare le persone all'universo della cultura.

La manifestazione è curata dal critico d'arte Michele Govoni ed è promossa da Cava Forever group, sodalizio forlivese che nel tempo ha organizzato diversi appuntamenti di alto profilo per la promozione dell'arte e della cultura, tra cui Segmenti Marini a Milano Marittima. L'ingresso alla mostra e agli eventi a latere sarà gratuito, un'ottima opportunità per immergersi nella bellezza. "L'arte è qualcosa di meraviglioso e insostituibile - aggiunge Bertolino -. In un'epoca caratterizzata dalla disgregazione e crisi di valori, principi e identità, e nel momento in cui si paventa la scomparsa dell'arte e in particolare della pittura per via dell'avvento dell'intelligenza artificiale, l'arte contemporanea può contribuire a individuare percorsi inesplorati attraverso la costruzione di nuovi mondi, nuovi orizzonti, nuovi modelli e nuove forme. Una bussola per orientarsi nel labirinto di una società liquida".

"Picta è frutto di un grande lavoro di squadra, di associazioni e di importanti collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e private. Un particolare ringraziamento a Chiara Immordino Doria, presidente della Fondazione Elitemundilive, a Gianni Lombardi della BCC ravennate, forlivese e imolese e Cartesio Fullcard. Non sarebbe stato possibile allestire la mostra senza il supporto dei nostri sponsor, sostenitori dell'arte e della cultura come veicolo di crescita del territorio, anche dal punto di vista turistico" conclude Bertolino.

Questi gli artisti che hanno accolto l'invito degli organizzatori di Picta: Giuseppe Bertolino, Fabio Blaco, Francesco Bombardi, Vittorio Bulgarelli, Gundel Busch, Alfonso Caccavale, Luigi Camarilla, Angelo Casciello, Maka Dadiani, Salvo Ferrante, Ignazio Fresu, Graziella Giùnchedi, Eugenia Kaika, Donato Larotonda, Andreas Lüthi, Luciano Navacchia, Renzi&Lucia, Tiziana Sanna, Aykut Saribas, Gabriele Springer, Michele Stanzione, Sonia Strukul, Alice Tamburini, Alfonso e Nicola Vaccari, Raffaella Vaccari, Eleonora Valeri e Tiziana Vanetti. La rassegna gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, della Pro loco di Terra del Sole, di Romagna Toscana, di Aicc città delle ceramiche.