Arte e cittadinanza attiva: la Galleria Mazzini si anima

Pensiero Azione APS e Idee In Corso sono entusiaste di annunciare l'evento "La Galleria", che si terrà mercoledì 26 giugno a partire dalle 17:00 in Galleria Mazzini. Questo evento unico offrirà una straordinaria combinazione di spettacoli, arte e musica, coinvolgendo tutta la comunità.Un luogo interattivo, musicale e responsabile dove le vetrine si trasformeranno in spazi espositivi e luoghi di riuso. I più piccoli avranno l'opportunità di partecipare a laboratori d'arte manuale e assistere allo spettacolo di marionette “Storie appese a un filo” presentato da All'InCirco.

Il Collettivo Blossom offrirà la cornice perfetta per le opere multimediali di diversi artisti tra i quali gli studenti dell’ABA di Ravenna con la mostra collettiva “Space”, Matteo Perini con un estratto del progetto “Moi Maudit”, e le opere sartoriali di Jerry e Kate. Dulcis in fundo Spazio 2030 si cimenterà in uno Swap Party. La musica avrà un ruolo centrale, con performance “in vetrina" curate da Escape Studio di Giamma, LegionL e Archivio 180.

"L'evento è pensato per celebrare la creatività e l'impegno civico, coinvolgendo persone di tutte le età in un'esperienza culturale unica," "È un'occasione per la comunità di incontrarsi, esplorare l'arte sotto diverse forme e sostenere i giovani artisti locali."