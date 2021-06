"Arte e luce per il patrimonio artistico": webinar della Fondazione Dino Zoli

Secondo webinar organizzato sulla piattaforma zoom per approfondire insieme il concetto di “Patrimonio” (naturale, culturale, materiale e immateriale) e di valorizzazione dei luoghi artistici come fondamentale risorsa e leva per lo sviluppo sostenibile dei territori. Verranno illustrati i più importanti progetti illuminotecnici realizzati da DZ Engineering (Dino Zoli Group) in Italia e a Singapore, in un excursus storico artistico dove la luce diventa modus operandi di questo processo di conoscenza, conservazione e valorizzazione. Appuntamento il 7 giugno alle 17.30.

Il webinar è inserito nell’ edizione virtuale del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa di Confindustria Romagna.



Cristian Salucci, Project Manager di DZ Engineering illustrerà i progetti realizzati, da Castel del Monte alla Certosa di Padula (siti Unesco), Dal Museo di Santa Scolastica a Bari a Canne della Battaglia alla Cripta di Otranto e colloquierà con l’Architetto Fernando Russo, titolare di un importante studio con sede a Bari e Ferrara, specializzato in restauro architettonico e consolidamento strutturale (Cattedrale di Bari, città fortificata di Acaya, castelli, palazzi gentilizi, musei); autore di numerose pubblicazioni e relatore a convegni e seminari di studio. Interverrà anche Cosmo Laera, fotografo, curatore, docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dal 2016 direttore del Matera European Photography.