Arte e rigenerazione urbana per la Giornata Europea delle Fondazioni e per Invito a Palazzo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione della "Giornata Europea delle Fondazioni", promossa dall’ACRI e da PhilEA, e della manifestazione "Invito a Palazzo", promossa congiuntamente dell’ACRI e dall’ABI, sabato 1 ottobre il Palazzo del Monte di Pietà di Forlì ospiterà diversi incontri dedicati ai progetti di divulgazione culturale e di rigenerazione urbana promossi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il primo appuntamento è per le 10 nelle sale a piano terra, che ospitano la mostra "Abbecedario fotografico", con un atelier sulla fotografia riservato ai bambini. A seguire, alle 10.30, nella Sala del Consiglio, si terrà una conferenza stampa aperta al pubblico per presentare lo stato dell’arte del progetto di rigenerazione urbana realizzato presso lo stabile dell'Ex Universaal. Alle 11.30 la sala delle Assemblee al secondo piano del Palazzo di Residenza ospiterà la presentazione di un volume dedicato all’esperienza di “Arte al Monte” mentre nel pomeriggio, alle 16, la curatrice della mostra "Abbecedario fotografico", Elena Dolcini, terrà una visita guidata ad ingresso libero sempre presso gli spazi espositivi in corso Garibaldi 37.