"Arte in musica - Accordi pittorici", un dialogo tra arte e musica all'arena San Domenico

L’Associazione Amici dei Musei di Forli?, in collaborazione con l'Istituto Musicale Angelo Masini, presenta "Arte in musica - Accordi pittorici", un dialogo tra narrazioni dedicate a opere d'arte e brani musicali che va in scena venerdì 24 giugno, alle 21, all'Arena San Domenico di Forlì.

Il dialogo sarà a cura dello storico dell’arte Prof. Marco Vallicelli, mentre i brani musicali saranno eseguiti da allievi e docenti dell’Istituto Musicale Angelo Masini di Forli?.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it tel 0543 712627