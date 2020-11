"Artusi ad alta voce" diventa poliglotta per la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”

In occasione della V edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, la rassegna tematica annuale dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità promossa dalla rete di Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e Uffici ICE all’estero in programma questa settimana, il Comune di Forlimpopoli, oltre ad aderire alle diverse iniziative nelle sedi istituzionali in tutto il mondo attraverso Casa Artusi, ha deciso di rilanciare il progetto di lettura integrale del manuale artusiano avviato in primavera "internazionalizzandolo".

Alle 80 ricette già caricate sul sito web della biblioteca comunale di Forlimpopoli, raccolte nella playlist "Artusi ad alta voce. Una lettura domestica e popolare", questa settimana si aggiungeranno diverse nuove ricette lette dai docenti del Di­par­ti­mento di Inter­pre­ta­zio­ne e Tra­du­zio­ne dell'Università di Bologna, con sede a Forlì, in portoghese, inglese, francese, tedesco e slovacco. A conferma del carattere internazionale della figura di Artusi di cui la stessa "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" ha voluto ricordare il bicentenario nel sottotitolo della manifestazione: “Saperi e Sapori delle terre italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi".

"Siamo grati per questo omaggio rivolto dai docenti dell'Università di Bologna al nostro Pellegrino - dichiara il sindaco Milena Garavini - e confidiamo che anche altri cittadini forlimpopolesi, ma non solo, parlanti nativi di altre lingue vogliano seguire il loro esempio, arricchendo ulteriormente il nostro progetto di creazione di un web book dedicato a 'La scienza in cucina'", che continua ad essere aperto a tutti". Per maggiori informazioni e per inviare le proprie letture è sufficiente prendere contatto con la biblioteca comunale di Forlimpopoli: tel. 0543.749271 – 0543.749272 - mail biblioteca@comune.forlimpopoli.fc.it.