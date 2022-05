Asado argentino al Chiosco della Rovere: ripartono i giovedì al fresco

Si riparte con le serate al Fresco del Chiosco della Rovere di Forlì: tornano i giovedì sera con una proposta food. Per l'apertura del 2 giugno spazio all'Asado argentino cotto su uno scenografico braciere e lunghi spiedi sul fuoco. In assaggio, abbinato all'asado argentino, il Merlot in purezza, il Pirro. Dal Chiosco i vini Tenuta Villa Rovere e alcuni drink a base dei nostri vini.

Prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3272907869 o via mail a info@tenutavillarovere.it. Per la cena a base di asado argentino ed empanadas con assaggio di Pirro in degustazione € 25 a persona

Il Chiosco della Rovere è raggiungibile preferibilmente percorrendo la strada bianca adiacente la Chiesa di Rovere di Forlì con segnaletica Via delle Vigne 19a/21. Per chi volesse raggiungere il Chiosco in auto è presente un parcheggio in vigna.