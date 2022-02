"Ascolta due volte": al Teatro InArte di Forlì i Timba Funk

Domenica 13 febbraio torna la rassegna musicale "Ascolta due volte": appuntamento alle 18.00 nella consueta e apprezzata location del Teatro InArte di Forlì (via Pacciardi, angolo via Gorizia), quando a esibirsi sarà il duo Timba Funk, composto da Manuele Preti alle percussioni e Manuel Giovannetti alla batteria.

Si tratta del sesto appuntamento di questo tipo, dopo i cinque fortunati concerti andati in scena in tempi recenti: tutti sold out, con il piacevole valore aggiunto di una platea composta anche da tanti giovani. Invariati format e obiettivi del progetto "Ascolta due volte", pensato dalla Scuola di musica Accademia InArte per avvicinare nuovi pubblici, offrendo agli spettatori le nozioni, gli strumenti e quelle piccole malizie necessari per ascoltare, e indispensabili per apprezzare, la musica classica e concertistica. Ne sono nati, e così sarà anche questa domenica, veri e propri concerti “educational”, che per avvicinare il pubblico ad un ascolto più consapevole hanno anzitutto una durata massima di 40 minuti. Inoltre, ed è questo l’aspetto che dà il titolo alla rassegna, prevedono il secondo ascolto di uno dei brani eseguiti: dopo la prima esecuzione, un momento di dialogo, un approfondimento armonico, melodico e formale, offre alla platea le “dritte” con cui procedere al secondo ascolto con maggiore consapevolezza. Una qualità alla portata di tutti, con ticket di ingresso che va da 1 a 5 euro.

I protagonisti di questa originale rassegna, ospitata nel teatro all’interno della scuola di musica, ideale per conformazione a un ascolto di qualità, sono tutti giovani interpreti tra i 16 e i 30 anni. Rispondono all’identikit anche i Timba Funk, un inno all’incontro tra i ritmi afrocubani e il funk: matrimonio fortunato che risale alla metà del Novecento, e che ha dato alla luce un linguaggio ritmico nuovo e tuttora in evoluzione. I due musicisti eseguiranno alcuni brani composti da Manuele Preti, nei quali i timbri delle percussioni, un mondo vastissimo, e quelli della batteria, coinvolgeranno il pubblico in un tripudio di energia.

Info e prenotazioni: 347.3906847; info@inarteonline.com.