Aspettando il Natale: a Forlimpopoli si illumina l’albero di Natale e piazza Garibaldi si anima con stand e bancarelle

È fissata per venerdì 8 dicembre, alle ore 17, l’accensione del grande albero di Natale allestito in piazza Garibaldi, che illuminerà Forlimpopoli durante il periodo delle festività. Molti gli appuntamenti natalizi in programma per la giornata, a partire dalle ore 11, quando si terrà la ‘Fiorita’, il tradizionale omaggio floreale alla statua della Madonna collocata sulla Torre dell’Orologio. Dalle ore 12 entrerà in funzione, sempre in piazza della Libertà, lo stand gastronomico dedicato ai “Gemellaggi del gusto”, a cura dell’Associazione Gemellaggi. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, il centro si animerà con stand e bancarelle: in piazza della Libertà ci saranno lo stand delle scuole e il mercatino solidale della Croce Rossa Italiana, arricchito con il Truccabimbi, zucchero filato e distribuzione di palloncini, mentre in piazza Pompilio sarà allestito lo stand delle stelle di Natale di Ail (Associazione Italiana Leucemie). Alle 16 prenderà il via un dj set per animare l’attesa che si illumini l’albero di Natale.

Al MAF – Museo Archeologico Tobia Aldini, invece, l’appuntamento è alle 15.30, per il primo di una serie di laboratori per bambini e famiglie dedicati al Natale. Questa volta i piccoli partecipanti prepareranno una pallina per il loro albero di Natale. Quota di partecipazione 5 euro, biglietto famiglia (max 2 adulti + 2 bambini) 12 euro. Partecipazione gratuita per i bambini fino a 5 anni.

Per maggiori informazioni: 337 118 0314 | maf@comune.forlimpopoli.fc.it

A organizzare le iniziative del Natale 2023 è l’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, con la collaborazione e il contributo di associazioni , esercenti e imprese di Forlimpopoli, con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli e con il patrocinio di Destinazione Turistica Romagna.