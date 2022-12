"Aspettando il Natale, tradizione e folklore nella terra di Romagna" a Forlimpopoli

Giovedì 15 dicembre alle 20,45 arriva "Aspettando il Natale, tradizione e folklore nella terra di Romagna". Auser di Forlimpopoli, ospita nella sua sede e organizza l'evento in collaborazione con l’Associazione “Istituto Friedrich Schürr APS” di Santo Stefano (Ra).

Nella prima parte della serata saranno proposti racconti, aneddoti, poesie sul periodo, composte da diversi poeti romagnoli. Nella seconda parte sarà presentato il libro “Sol par e’ gost ad scrivar” (Solo per il piacere di scrivere) di Nivalda Raffoni, raccolta di poesie e racconti in lingua romagnola, con traduzione in italiano e con la prefazione di Rosanna Ricci. A seguire, saranno lette poesie e racconti presenti nella raccolta. Coordina la serata Radames Garoia. Al termine, un momento conviviale.

Ingresso libero e gratuito. L’evento fa parte della “Rassegna culturale Inverno 2022/2023”, che si svolge con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.