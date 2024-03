"Aspettando l’8 marzo, l’attualità del pensiero di Giorgina Saffi": convegno in Comune

Mercoledì 6 marzo, dalle 10, il Salone Comunale di Forlì ospiterà un convegno pubblico su Giorgina Saffi, patrocinato dal Comune di Forlì, organizzato dall’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì e dall’Istituto per la Storia del Risorgimento di Forlì, nell’ambito delle iniziative per la Festa della Donna. "Il convegno è stato organizzato sia per l’interesse manifestato dal vasto pubblico per la figura di Giorgina Saffi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico, da parte del capo dello Stato, proprio nell’istituto a lei intitolato, sia per ricordare e celebrare un’importante figura storica del nostro Risorgimento, vissuta a Forlì, il cui pensiero e le cui attività contribuirono al processo di emancipazione dell’universo femminile, sia in Italia che all’estero", spiega Il presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento-Forlì, Luigi Ascanio.

"Oltre all’impegno patriottico per la libertà e l’indipendenza del nostro Paese,notevole fu, infatti, il ruolo della consorte di Aurelio Saffi a favore dell’educazione morale e civile e dell’istruzione delle donne, così come furono estremamente tenaci le sue campagne per l’associazionismo femminile, il diritto al voto, la regolamentazione del lavoro e l’abolizione della prostituzione", conclude Ascanio. Dopo i saluti del dirigente scolastico Giovanni Maria Ghidetti, dell’assessora Paola Casara e di Luigi Ascanio,l’iniziativa si articolerà in quattro momenti: un dialogo epistolare, in costume d’epoca tra Giorgina Saffi (Raffaella Sintoni) e le sue amiche (studentesse dell’I.T. Saffi-Alberti), un resoconto, con immagini, sulla condizione della donna nell’800, a cura di Cionzia Scozzoli, una relazione di Mirtide Gavelli sull’impegno civile di Giorgina Saffi ed una panoramica storico-artistica di Alessandra Righini, sull’apporto della donna nell’arte.