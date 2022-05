Un piano più o meno perfetto: al Testori arriva "A.A. Aspiranti Assassini"

Dopo il debutto al Teatro Comunale di Predappio, arriva al Teatro Testori il nuovo spettacolo della Compagnia dell’Anello, L’appuntamento è sabato 7 maggio alle ore 21 e domenica 8 maggio alle ore 16 e alle ore 21:00 con "A.A. Aspiranti Assassini".

Sul palco il racconto di tre amici per la pelle: Tom, Jim e Bruce. Un giorno, decidono che è giunto il momento di cambiare vita. Così mettono a punto un piano più o meno perfetto da... morir dal ridere. Dice il regista Francesco Lezza: “Finalmente stiamo tornando a fare ciò che più ci piace, ma soprattutto ritorniamo a stare insieme. Il gruppo è la cosa che ci è mancata di più in questo lungo periodo, ma ora ci siamo e siamo pronti a divertirci e a farvi divertire con la nostra nuova prosa tutt’altro che seria! Una sfida a tutti gli effetti”.

INFO E PRENOTAZIONI:

335 5300982 - 348 9910338. Per il ritiro dei biglietti direttamente in Teatro si prega di presentarsi 30 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della rappresentazione. Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.

BIGLIETTERIA: Intero € 12. Ridotto € 10 (Studenti, Over 65, Soci FoEmozioni. Omaggio: Bambini fino a 6 anni, persone con disabilità.