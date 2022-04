La Compagnia dell'Anello porta al Teatro Comunale di Predappio il nuovo spettacolo "A.A. (Aspiranti Assassini)"

Al Teatro Comunale di Predappio arriva "A.A. (Aspiranti Assassini)", portato in scena dalla Compagnia dell'Anello per la regia di Francesco Lezza. Triplo appuntamento sabato 23 aprile alle 21 e domenica 24 aprile alle 16 e alle 21.

Chi non ha sognato, anche per un momento, di far fuori il proprio datore di lavoro? Tre dipendenti malamente bistrattati. Un sedicente consulente in omicidi e un killer decisamente sui generis. Tre capi completamente fuori di testa. Imprevisti, equivoci, colpi di scena nella nuova prosa de La Compagnia dell'Anello. Tre amici, Tom, Bruce e Jim hanno problemi sul lavoro a causa dei rispettivi capi e sono ormai rassegnati a condurre una vita lavorativa grigia e poco appagante. Ma l'incontro con un misterioso criminale li porta a mettere in atto un piano infallibile per farli fuori.

Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (Ragazzi under 25, Over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it