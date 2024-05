Associazione Tank festeggia i 15 anni: presentazione del libro di Roberta Baldaro

TANK festeggia i suoi 15 anni di attività e ospita, in anteprima nazionale, la presentazione del libro POSTO NUOVO di Roberta Baldaro. “(...) Questa volta la pellicola sviluppata, solitamente sensibile ai contrasti, mi restituisce dei paesaggi dalla grana velata e nebulosa, umida direi, con un’aria e una luce così corpose, da sembrare materia solida. Guardo e riguardo queste fotografie per giorni, nel desiderio di immergermi ancora una volta dentro quelle scene. Decido quindi di stamparne una selezione su carta da disegno per poterle modificare con la matita, per aggiungervi sopra «qualcosa». La matita è uno strumento spontaneo, per me, tale da considerarla un’estensione del mio corpo: io penso a matita, parlo a matita e studio a matita. Perché non «fotografare» - anche - a matita? (...)”.