A Predappio si osserva la luna e si celebra il patrono con 5 giorni di eventi

Nell’ambito del programma “Predappio vive l’estate”, per mercoledì 8 giugno è previsto l’appuntamento “La luna in piazza”. Alle ore 21,30 in pazza Garibaldi gli addetti dell’osservatorio astronomico di Monte Maggiore saranno a disposizione del pubblico per osservare la Luna che in questo momento si trova in fase crescente. Un veneto per tutti, anche per i bambini.

Dal 9 al 13 giugno la parrocchia di Sant’Antonio da Padova festeggia invece il patrono di Predappio con un programma spirituale e ludico che prevede, oltre agli appuntamenti religiosi, venerdì 10 alle 21 una serata di storia e musica, sabato il concerto degli "Amici dell notte", domenica sera "Predappio's got talent" e lunedì la processione presieduta dal vescovo Corazza, accompagnata dalla Banda di Premilcuore.