Attività sportive, mercatini e musica al parco K2

Domenica 21 maggio il gruppo scout Forlì 13 organizza al parco K2 a Ca’Ossi una giornata di attività sportive. Durante la giornata ci saranno eventi sportivi (corsa non competitivi, Basket 3vs3 e Scoutball), ma anche banchette di artigiani che esporranno le loro creazioni, aree per mercatini dei bambini e area ristoro per pranzo e aperitivi durante tutta la giornata dell’evento. "Abbiamo voluto organizzare quest’evento perché abbiamo riscontrato una difficoltà da parte della comunità all’utilizzo di questo parco a causa di baby gang che nell’ultimo periodo hanno terrorizzato bambini e ragazzi - spiegano -. Siamo qui per fare un evento aperto a tutta la comunità e per riportare l’armonia che vigeva in questo bellissimo parco".