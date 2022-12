Attivtà natalizie dedicate ai più piccoli nella Val Bidente

Prezzo non disponibile

Il Polo unico Centro per le famiglie e Informagiovani dell'ASP San Vincenzo de' Paoli riprende le attività con una serie di iniziative legate al periodo natalizio e rivolte a bambini e bambine di diverse fasce d'età. Gli appuntamenti, pensati per i bambini e le loro famiglie, si svolgeranno in tutti i comuni di alta val Bidente e Rabbi e saranno gratuiti. Attraverso i laboratori ludici sarà possibile approfondire la conoscenza dei propri figli e valorizzare la competenza genitoriale attraverso il gioco e la scoperta, mentre i momenti di lettura ad alta voce hanno una positiva influenza sullo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini.

Nel dettaglio, queste le iniziative:

sabato 17 dicembre, alle ore 10 presso il Nido “Fiocco di Neve” di Santa Sofia, laboratorio “Decoriamo manipolando” adatto a bambini e bambine tra 12 e 36 mesi che, insieme ai genitori, potranno lavorare con la pasta di sale.

Sempre sabato 17 dicembre, alle 14.30 presso la sede dell'associazione “Le mani creano” a Civitella di Romagna, l'appuntamento è con i bambini tra 5 e 10 anni per l'attività “In tutti i sensi”, dedicata alla costruzione di un piccolo libro sensoriale.

Si passa, poi, a Galeata lunedì 19 dicembre, alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale: qui, insieme all'associazione Teodorico, i piccoli potranno incontrare Babbo Natale e ricevere un piccolo dono e potranno ascoltare storie con i volontari Nati per Leggere e realizzare un piccolo lavoretto natalizio.

Ultimo appuntamento sarà a Premilcuore, venerdì 30 dicembre alle 10.00 presso la Biblioteca comunale, dove è in programma una lettura animata con i volontari Nati per Leggere seguita da un laboratorio di attività manuali.

Per ogni attività, è consigliata la prenotazione a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore.