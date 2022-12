Auguri di Natale al Quartiere Ca' Ossi

Il Quartiere Ca’Ossi, in collaborazione col Centro Sociale “Primavera”, come ormai è tradizione, nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre alle ore 15,30 in piazzetta Curiel, 51, sotto l’albero con le luminarie offerte dal Comune, farà gli auguri di Natale a tutti i residenti e a chi vorrà unirsi con vin brulé, panettone, Babbo Natale che distribuirà dolci a tutti i bambini, fumetti donati dalla Fumettoteca e l’animazione dei ragazzi del Centro di aggregazione “La Tana”: tutto per realizzare un pomeriggio sereno e gioioso.

Gli auguri con dolcetti speciali, poi, saranno portati da Babbo Natale agli oltre 300 bambini della Scuola elementare “Rodari” e questa iniziativa riguarda, a turno ogni anno, anche le altre scuole del nostro territorio. Nel quartiere Ca’Ossi si attiva, in vista di quel giorno, una spinta unitaria di connessione e condivisione, con lo scambio di auguri, l’allegria delle luci e del divertimento sereno, che valorizzano la forza aggregante del Natale e festeggiarlo ci aiuta a ricomporre il processo di frammentazione in atto nella società

Ingresso libero. Per info.3488851484