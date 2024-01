Auser Forlì propone l'appuntamento “Dalla favola al primo amore” con la pedagogista Bruna Ferrari

Prezzo non disponibile

Prosegue nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio alle 16, al Centro Operativo Forlì Curiel di via Curiel 51, il ciclo di conversazioni “Non ci sono più i nonni di una volta”, organizzato da Auser. L’incontroavrà come protagonista la pedagogista Bruna Ferrari, sul tema “Dalla favola al primo amore - scoperte e confidenze”.

In concomitanza con l'incontro, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.